Кремль отреагировал на обращение Зеленского к Путину Песков: Путин пока не ознакомился с письмом Зеленского

Президент России Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, ознакомление с документом состоится после завершения части рабочего визита президента Узбекистана.

Да, мы видели. <...> Я имел возможность [ознакомиться]. Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана, — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Украина предложила России завершить конфликт. Зеленский в открытом письме призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

До этого президент РФ отмечал, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться. Президент подчеркнул, что Россию больше интересует реальная обстановка в зоне СВО.