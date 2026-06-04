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04 июня 2026 в 19:00

Мужчина открыл огонь по подростку на детской площадке

Житель Ржева открыл огонь на детской площадке в ответ на замечание подростков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Ржеве мужчина выстрелил из травматического оружия на детской площадке, сообщил Telegram-канал Управления МВД России по Тверской области. Перед этим компания подростков сделала ему замечание.

Отмечается, что 46-летний местный житель распивал алкоголь и громко слушал музыку на детской площадке, из-за чего компания подростков сделала ему замечание. В итоге нападавший сначала покинул площадку, а затем вернулся с пистолетом. Сначала он выстрелил в воздух, а затем — в живот 18-летнему юноше.

После произошедшего местный житель пытался догнать компанию молодых людей, однако его задержали полицейские. Мужчина несколько раз выстрелил в правоохранителей, после чего нападавшего обезвредили.

Ранее неизвестный выстрелил в подростков из окна из-за граффити на доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате пуля пневматического оружия попала в голову 13-летнего мальчика.

Также охотники из Кемеровской области приняли подростка за животное и застрелили его. Трагедия произошла ночью в Крапивинском округе. Двое школьников на мопедах заметили приближающийся автомобиль и съехали с дороги в кусты, решив, что навстречу едут сотрудники ГИБДД.

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Тверская область
Ржев
МВД
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