Детский сад в Махачкале продолжил работу после травмирования ребенка

Детский сад в Махачкале, где ребенку оторвало палец, продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что в учреждении находятся дети и сотрудники.

Мы сами не знаем, что произошло, не владеем информацией. Переживаем за девочку, но информацией пока не владеем, — рассказала агентству одна из воспитательниц детсада.

По информации источников в правоохранительных органах Дагестана, в детском саду Махачкалы произошел несчастный случай с трехлетней девочкой. Сначала ей прищемили мизинец на ноге дверью, а затем воспитатели случайно дорезали его. Девочку с травматической ампутацией пальца доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Трое сотрудников детского сада были задержаны и помещены в СИЗО. Отмечается, что воспитатели сразу вызвали ребенку скорую помощь. При этом они попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку