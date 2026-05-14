14 мая 2026 в 12:15

Выпускников предостерегли от покупки «реальных» сливов ЕГЭ

Преподаватель Шестакова назвала сливы вариантов ЕГЭ настоящим обманом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сливы якобы реальных вариантов ЕГЭ — это настоящая мошенническая схема, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель Ольга Шестакова. По ее мнению, пользователи, которые предлагают школьникам купить подобное, лишь стремятся заработать на тревоге выпускников.

Сливы, которые обещают «реальные» варианты ЕГЭ — обман. КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения. Никто со стороны не имеет к ним доступа. Чаще всего мошенники выкладывают материалы прошлых лет или придумывают набор заданий и ответов. Выпускник теряет время, деньги, и не занимается нормальной подготовкой, из-за чего в итоге реальный экзамен не будет сдан, — отметила Шестакова.

По ее словам, после перевода денег школьника могут заблокировать, а сам канал удалить. Однако потеря средств и времени — это не единственная угроза. Под видом ответов преступники иногда отправляют файлы с вредоносными вложениями. Вдобавок к этому данные покупателя могут впоследствии использовать для шантажа.

Ранее психолог Анна Антонец заявила, что физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.

Общество
ЕГЭ
школьники
мошенники
