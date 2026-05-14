Стало известно, кто из мужчин чаще всего страдает от высокого давления Биолог Баранова: мужчины из дальних регионов часто страдают от высокого давления

Мужчины из дальних регионов страны чаще страдают от высокого давления, чем москвичи, заявила в беседе с Lenta.ru биолог Анча Баранова. По ее словам, дело в том, что первые не любят пить таблетки в отличие от жителей столицы, которые гораздо охотнее принимают лекарства.

Возьмем мужчин, у которых верхнее давление 150 и выше. В Хабаровском крае их больше, чем в Москве. Но это не потому, что там генетика другая. Хотя она, конечно, другая. Просто мужчины из дальних регионов не любят пить таблетки, — предположила Баранова.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов заявил, что здоровью сердечно-сосудистой системы вредит сидячий образ жизни. По словам медика, при недостатке движения ухудшается циркуляция крови, что повышает риск образования тромбов.