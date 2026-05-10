Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца

Здоровью сердечно-сосудистой системы вредит сидячий образ жизни, сказал в беседе с Lenta.ru кардиолог Сергей Вечтомов. По словам медика, при недостатке движения ухудшается циркуляция крови, что повышает риск образования тромбов.

Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце, — пояснил Вечтомов.

Врач также предупредил, что длительное сидение снижает активность ферментов, участвующих в расщеплении жиров. По этой причине может вырасти уровень «плохого» холестерина, повышающего риск атеросклероза и связанных с ним осложнений.

Кроме того, малоподвижный образ жизни, продолжил кардиолог, ухудшает чувствительность тканей к инсулину, что со временем способно привести к сахарному диабету второго типа. По словам специалиста, все это также увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

