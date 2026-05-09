Невролог ответила, чем опасен отказ от проветривания

Невролог Демьяновская: духота снижает концентрацию внимания

Душный и спертый воздух в помещении или транспорте способен вызывать кислородное голодание и снижать концентрацию внимания, заявила NEWS.ru невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, основная опасность длительного нахождения в духоте заключается в замедлении всех реакций организма.

Душный, спертый воздух в помещении и транспорте вызывает кислородное голодание и заставляет сердце работать на износ. Плохо может стать даже тем, у кого со здоровьем все в порядке. В помещении становится душно, когда в нем нет движения воздуха, влажность поднимается выше 40% и растет концентрация углекислого газа. В таких условиях поступление кислорода в кровь может снижаться. Это сказывается на работе всех систем организма, но в первую очередь страдают головной мозг и сердце. Из-за этого снижается концентрация внимания, все реакции становятся замедленными. В жарком и душном помещении может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений, — пояснила Демьяновская.

Она отметила, что система дыхания и местный иммунитет также оказываются под ударом при частом и длительном пребывании в непроветриваемом пространстве. По ее словам, горячий и сухой или влажный, но спертый воздух агрессивно воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей. Эксперт добавила, что это состояние парализует работу специальных ворсинок эпителия, которые в норме должны «эвакуировать» пыль, вирусы и бактерии.

Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что работающие батареи в жаркую погоду могут вызвать перегрев организма и, как следствие, проблемы со сном. По его словам, оптимальная температура воздуха для ночного отдыха составляет около плюс 23 градусов.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
