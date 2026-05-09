Невролог ответила, чем опасен отказ от проветривания

Душный и спертый воздух в помещении или транспорте способен вызывать кислородное голодание и снижать концентрацию внимания, заявила NEWS.ru невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, основная опасность длительного нахождения в духоте заключается в замедлении всех реакций организма.

Душный, спертый воздух в помещении и транспорте вызывает кислородное голодание и заставляет сердце работать на износ. Плохо может стать даже тем, у кого со здоровьем все в порядке. В помещении становится душно, когда в нем нет движения воздуха, влажность поднимается выше 40% и растет концентрация углекислого газа. В таких условиях поступление кислорода в кровь может снижаться. Это сказывается на работе всех систем организма, но в первую очередь страдают головной мозг и сердце. Из-за этого снижается концентрация внимания, все реакции становятся замедленными. В жарком и душном помещении может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений, — пояснила Демьяновская.

Она отметила, что система дыхания и местный иммунитет также оказываются под ударом при частом и длительном пребывании в непроветриваемом пространстве. По ее словам, горячий и сухой или влажный, но спертый воздух агрессивно воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей. Эксперт добавила, что это состояние парализует работу специальных ворсинок эпителия, которые в норме должны «эвакуировать» пыль, вирусы и бактерии.

Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что работающие батареи в жаркую погоду могут вызвать перегрев организма и, как следствие, проблемы со сном. По его словам, оптимальная температура воздуха для ночного отдыха составляет около плюс 23 градусов.