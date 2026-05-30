30 мая 2026 в 10:17

Мерц пытается подавить обсуждения своего молодого и популярного конкурента

FT: Мерц сдерживает разговоры о конкуренте Вюсте из Северного Рейна — Вестфалии

Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Немецкий канцлер Фридрих Мерц изо всех сил пытается остановить разговоры о своем молодом и более популярном внутрипартийном конкуренте, который, по мнению местных СМИ, может его сменить, пишет британская газета Financial Times. По ее информации, на фоне падения рейтингов политика немецкие издания все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста на пост главы правительства.

Спустя чуть более года после вступления в должность Фридрих Мерц сталкивается с тем, с чем мало кому из немецких канцлеров приходится сталкиваться так рано за свой срок: настойчивыми разговорами о том, что его заменит более молодой и популярный коллега по партии, — сказано в материале.

Один из источников FT в немецком правительстве обвинил владельца немецкого издания Bild в организации кампании по разжиганию конкуренции между политиками. Хотя собеседник назвал сценарий с приходом Вюста маловероятным, действующему канцлеру, подчеркивает газета, приходится справляться с растущим давлением со стороны собственных сторонников.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что карьера Мерца может оказаться под угрозой из-за решения его собственной партии — «Христианско-демократического союза», которая способна принудить его к отставке. Так он прокомментировал информацию, что в ХДС обсуждается замена действующего главы правительства страны.

