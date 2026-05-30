30 мая 2026 в 07:26

«До бесконечности глупа»: в Германии разнесли требования Каллас к России

JW: в Евросоюзе задумались об остановке финансирования Украины

Кая Каллас Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализируют о растущих внутренних противоречиях в Евросоюзе и разногласиях по поводу прекращения финансирования конфликта, пишет немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что часть стран больше не желает продолжать безнадежное финансирование Украины.

Министры иностранных дел ЕС обсуждали, готовы ли они к переговорам с Россией и на каких основаниях. Тот факт, что верховный представитель Кая Каллас публично заявила об этом еще до начала встречи, явно показывает, что существуют значительные внутренние разногласия по поводу того, не пора ли прекратить финансирование конфликта, — говорится в материале.

Вместе с тем авторы статьи указывают, что даже на фоне внутренних проблем верхушка ЕС пытается сорвать диалог с Москвой с помощью заведомо невыполнимых требований. Так, они назвали оторванным от реальности заявление Каллас о военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине.

Либо Каллас до бесконечности глупа, как она, похоже, продемонстрировала своей фразой прошлым летом, что впервые услышала о значительном вкладе Советского Союза в победу над немецким фашизмом. Либо, и это не исключает первой возможности, руководство ЕС вообще не хочет никаких переговоров, — сказано в статье.

Ранее немецкие СМИ писали, что выпады Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала. Поводом для публикации стало заявление эстонского политика о намерении Союза требовать от РФ военных ограничений в случае начала консультаций по Украине.

