Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 2022 года отправил за рубеж данные о более чем 20 тыс. преступлений ВСУ против гражданского населения, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, информация регулярно отправляется в Евросоюз, парламенты европейских стран и ведущие СМИ.

Мы направляем регулярно информацию о налетах украинских вооруженных сил по мирным объектам. Мы начинали эту работу еще в 2022 году, накопилось уже больше 20 тыс. примеров такой информации — больше 20 тыс. налетов. Мы отправляем регулярно в Европейский союз, в парламенты европейских стран, в ведущие средства массовой информации, — отметил Фадеев.

По его словам, иногда на обращения откликаются депутаты некоторых государств. В Ватикане же за поступающими сведениями наблюдают особенно внимательно. Глава СПЧ подчеркнул, что эта работа не бессмысленна. Он назвал ее важным накоплением информации о преступлениях Киева против российских мирных граждан, добавив, что эти данные еще пригодятся.

Ранее стало известно, что погибшими после оккупации Курской области признаны 446 мирных жителей. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, была проведена колоссальная работа по поиску людей, однако судьба 332 человек пока остается неизвестной.