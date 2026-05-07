Врач предупредил об опасности работающих батарей в жаркую погоду Терапевт Кондрахин: горячие батареи вкупе с жарой могут вызвать проблемы со сном

Работающие батареи в жаркую погоду могут вызвать перегрев организма и, как следствие, проблемы со сном, предупредил в беседе с «Ридусом» терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, оптимальная температура воздуха для ночного отдыха составляет около плюс 23 градусов.

Более высокая температура переносится тяжелее. Чего-то катастрофического не будет, но вас ожидают повышенная потливость и «рваный» сон. В душном пространстве организму становится тяжело, поэтому он не отдыхает. Такая неприятность ждет всех, у кого работают батареи в жару при условии, что на улице плюс 26 градусов. Для человеческого организма это испытание, — отметил Кондрахин.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин заявил, что зажимы в области шеи, грудной клетки и поясницы могут вызывать постоянный недосып. Он отметил, что в таком случае человек может просыпаться уставшим, даже несмотря на то, что ночной отдых регулярно длится восемь часов.