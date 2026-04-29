29 апреля 2026 в 11:41

Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа

Остеопат Симкин: зажимы в шее и пояснице могут вызвать постоянный недосып

Зажимы в области шеи, грудной клетки и поясницы могут вызвать постоянный недосып, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» остеопат Дмитрий Симкин. Он отметил, что в таком случае человек может просыпаться уставшим даже несмотря на то, что ночной отдых регулярно длится восемь часов.

В результате [напряжения в теле] сон становится поверхностным и менее восстанавливающим: человек просыпается с ощущением тяжести, скованности, отсутствием бодрости и ясности головы. Такие зоны напряжения нередко формируются после травм, воспалений, операций. Важно не просто работать с зоной дискомфорта, а находить и устранять первопричину напряжения — именно это позволяет восстановить нормальное расслабление тела во сне, — посоветовал Симкин.

Он добавил, что хроническое напряжение в мышцах может быть связано с длительным нахождением в одной позе, например долгим неправильным сидением за компьютером. Кроме того, слишком жесткий или мягкий матрас также может привести к неприятным ощущениям в теле и снизить качество сна. Аналогично и с подушками, которые поддерживают лишь середину шеи без учета шейно-грудного перехода.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.

