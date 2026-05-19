19 мая 2026 в 15:08

Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние

Врач Фомин: жара провоцирует серьезный сбой в работе нейромедиаторов мозга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жара провоцирует серьезный сбой в работе нейромедиаторов мозга, а также способствует обезвоживанию организма, предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» терапевт Евгений Фомин. Он отметил, что в такую погоду человек становится раздражительнее и невнимательнее.

В жару организм активно выделяет кортизол — гормон стресса и адреналин, но при этом истощает запасы серотонина. Даже потеря воды в размере 2% от веса тела сгущает кровь. Сердцу труднее качать кровь, мозг получает меньше кислорода и глюкозы. Первыми страдают высшие функции: концентрация внимания, планирование и эмоциональный контроль. Человек становится импульсивным, как при легком алкогольном опьянении, — объяснил Фомин.

По его словам, ситуацию усугубляет и то, что в жаркую погоду появляется дезорганизация ночного отдыха из-за нарушения терморегуляции. Иными словами, мозг человека из-за слишком высоких температур «застревает» в поверхностном сне, не доходя до глубокой восстанавливающей фазы.

Ранее психолог Полина Токарева заявила, что человеку, у которого началась паническая атака в душном вагоне метро, важно глубоко дышать. Эксперт призвала акцентировать внимание на ощущениях в своем теле и попробовать технику «заземления».

