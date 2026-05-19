Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:33

Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами

Активист Родионов: в статистику ДТП не входит незарегистрированная мототехника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Статистика ДТП с использованием мотоциклов не учитывает незарегистрированную мототехнику, рассказал НСН активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов. Он отметил, что реальные цифры будут выше официальных данных.

В большинстве случаев мотоциклы подлежат регистрации, на них ставят номера буквально при покупке. Кроме того, у нас есть электросамокаты и электровелосипеды, на которых ездят курьеры. В статистику ДТП с мототранспортом попадают и эти виды транспорта. Несколько лет назад такого транспорта в России в принципе не было, — рассказал Родионов.

Активист подчеркнул, что с января по апрель в Россию импортировано более 27 тыс. новых мотоциклов, но на учет поставлено чуть более половины. По его словам, необходимо законодательно четко отделить мотоциклы от других транспортных средств, которые не требуют регистрации.

Ранее сообщалось, что врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан Айрат Самигуллин заявил, что в Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбайкеров, которые пострадали в ДТП. Он отметил, что в ГАИ по региону инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.

Общество
мотоциклы
ДТП
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.