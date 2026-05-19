Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами

Статистика ДТП с использованием мотоциклов не учитывает незарегистрированную мототехнику, рассказал НСН активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов. Он отметил, что реальные цифры будут выше официальных данных.

В большинстве случаев мотоциклы подлежат регистрации, на них ставят номера буквально при покупке. Кроме того, у нас есть электросамокаты и электровелосипеды, на которых ездят курьеры. В статистику ДТП с мототранспортом попадают и эти виды транспорта. Несколько лет назад такого транспорта в России в принципе не было, — рассказал Родионов.

Активист подчеркнул, что с января по апрель в Россию импортировано более 27 тыс. новых мотоциклов, но на учет поставлено чуть более половины. По его словам, необходимо законодательно четко отделить мотоциклы от других транспортных средств, которые не требуют регистрации.

Ранее сообщалось, что врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан Айрат Самигуллин заявил, что в Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбайкеров, которые пострадали в ДТП. Он отметил, что в ГАИ по региону инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.