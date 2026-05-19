19 мая 2026 в 16:02

Названы признаки социально опасного человека в толпе

Психиатр Шуров: резкие жесты и неусидчивость говорят об опасности человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Резкие жесты и неусидчивость являются ключевыми признаками, по которым можно распознать социально опасного человека в толпе, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, такое нестандартное поведение обычно не соответствует общей ситуации и окружающей обстановке.

Если говорить простым языком, то поведение неадекватного и опасного человека не соответствует ситуации вокруг него. Когда все едут в общественном транспорте или ждут автобуса, то люди сидят в телефонах или общаются между собой. Неадекватный начинает громко говорить, у него присутствует резкая жестикуляция, он неусидчив, все время движется, пристает к окружающим. Такой человек может быть в наркотическом опьянении или психически больным. Мы все знаем, как выглядят люди в буйно помешанном состоянии. Городских сумасшедших слышно за два квартала. Поэтому просто надо быть внимательным и анализировать происходящую ситуацию. Не надо приближаться к странным лицам: следует держать их в поле зрения, быть готовым, что они могут что-то сделать, — сказал Шуров.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев заявил, что число подростков с ментальными расстройствами увеличилось из-за демографической ситуации. Он отметил, что большее количество пациентов не означает, что школьники стали болеть чаще.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

