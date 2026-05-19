Названы признаки социально опасного человека в толпе

Резкие жесты и неусидчивость являются ключевыми признаками, по которым можно распознать социально опасного человека в толпе, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, такое нестандартное поведение обычно не соответствует общей ситуации и окружающей обстановке.

Если говорить простым языком, то поведение неадекватного и опасного человека не соответствует ситуации вокруг него. Когда все едут в общественном транспорте или ждут автобуса, то люди сидят в телефонах или общаются между собой. Неадекватный начинает громко говорить, у него присутствует резкая жестикуляция, он неусидчив, все время движется, пристает к окружающим. Такой человек может быть в наркотическом опьянении или психически больным. Мы все знаем, как выглядят люди в буйно помешанном состоянии. Городских сумасшедших слышно за два квартала. Поэтому просто надо быть внимательным и анализировать происходящую ситуацию. Не надо приближаться к странным лицам: следует держать их в поле зрения, быть готовым, что они могут что-то сделать, — сказал Шуров.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев заявил, что число подростков с ментальными расстройствами увеличилось из-за демографической ситуации. Он отметил, что большее количество пациентов не означает, что школьники стали болеть чаще.