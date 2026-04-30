День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:59

Психиатр объяснил, почему выросло число подростков с ментальными проблемами

Психиатр Гилев: число подростков с расстройствами выросло из-за демографии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число подростков с ментальными расстройствами увеличилось из-за демографической ситуации, заявил Readovka.news врач-психиатр Артем Гилев. Он отметил, что большее количество пациентов не означает, что школьники стали болеть чаще.

Психиатр подчеркнул, что в 2024 году за помощью обратились 24,3 тыс. подростков, в 2015 году — 15,5 тыс. молодых людей. По его словам, значительный рост новых случаев отметили среди таких диагнозов, как ПТСР и ОКР.

Гилев рассказал, что раньше такие состояния реже диагностировались, так как специалисты определяли их по устаревшим понятиям 1970-х годов. Он отметил, что психические заболевания чаще зависят от генетической предрасположенности, а не от условий окружающей среды.

Ранее врач Нина Вишневская рассказала, что дисбактериоз может спровоцировать развитие психических расстройств. В частности, нарушения микробиома могут ухудшить состояние людей с расстройствами аутистического спектра, СДВГ и паническими атаками.

Здоровье
психиатры
подростки
демография
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.