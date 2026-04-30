Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет

Государственное обвинение запросило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшей вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, сообщает ТАСС. Подсудимую обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Помимо тюремного срока, прокуратура настаивает на выплате штрафа в размере 700 тыс рублей. В ходе судебного заседания прокурор призвал изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу непосредственно в зале суда. Сторона обвинения считает необходимым немедленное исполнение наказания в условиях изоляции от общества.
Просим суд путем частичного сложения наказания окончательно назначить Миньковой пять лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, — попросил представитель надзорного ведомства.
