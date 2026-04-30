Задержан экс-министр одной из российских республик

30 апреля 2026 в 07:13

Задержан бывший глава одного из министерств Удмуртии

Задержан бывший глава одного из министерств Удмуртии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержан бывший глава одного из министерств Удмуртии по уголовному делу о превышении полномочий, передает пресс-служба МВД. По данным ведомства, ущерб бюджету от его действий превысил 40 млн рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший руководитель одного из республиканских министерств Удмуртии, — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, фигурант промышлял с октября по декабрь 2024 года. Министр, пользуясь своим статусом и положением, пишет ведомство, принимал решения о выделении многомиллионных субсидий для возмещения затрат при реализации инвестиционных проектов.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по ней — до 10 лет колонии.

До этого в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова и его подельников. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные им в обход антикоррупционного законодательства.

Регионы
Удмуртия
задержания
превышение полномочий
