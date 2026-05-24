24 мая 2026 в 02:12

Стало известно, чем завершилась стрельба у Белого дома

Инцидент со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне завершился после действий Секретной службы США, передает Fox News. Нападавший был нейтрализован.

Вооруженный человек размахивал пистолетом и открыл огонь в сторону Белого дома. Он произвел не менее трех выстрелов, уточнили в источнике.

После этого сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и остановили стрелявшего. В результате происшествия был ранен гражданский.

Ранее корреспондент ABC Селина Ванг сообщила, что в районе Белого дома в Вашингтоне были слышны многочисленные выстрелы. В момент инцидента журналистка начала прятаться из соображений безопасности.

До этого подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки в Пенсильвании. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф и нашли заряженный пистолет, который хранила там мать жертвы.

Кроме того, в Киеве произошел инцидент со стрельбой в одной из квартир жилого дома, сообщили в полиции города. После случившегося территория вокруг здания была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
