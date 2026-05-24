Стало известно, чем завершилась стрельба у Белого дома

Инцидент со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне завершился после действий Секретной службы США, передает Fox News. Нападавший был нейтрализован.

Вооруженный человек размахивал пистолетом и открыл огонь в сторону Белого дома. Он произвел не менее трех выстрелов, уточнили в источнике.

После этого сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и остановили стрелявшего. В результате происшествия был ранен гражданский.

Ранее корреспондент ABC Селина Ванг сообщила, что в районе Белого дома в Вашингтоне были слышны многочисленные выстрелы. В момент инцидента журналистка начала прятаться из соображений безопасности.

