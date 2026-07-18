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18 июля 2026 в 20:15

Российские силовики взломали телефон Федорова и обнаружили странные данные

ТАСС: российским силовикам удалось взломать телефон Федорова

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и получили доступ к его личным данным, включая электронную почту и номера телефонов, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Анализ информации показал, что Федоров регистрировал почтовые ящики на российских IT-платформах и пользовался услугами компаний из РФ.

Нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. <...> Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некоего гражданина Румынии и назвал его Румынский кот? — говорится в сообщении.

Ранее украинские оппозиционеры и политологи заявили, что бывший министр обороны Украины превратился для президента страны Владимира Зеленского в «проблему и опасность». Причиной стали растущая популярность экс-министра и разногласия с военным руководством по поводу применения дронов.

Кроме того, политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что экс-министр обороны может попасть в тюрьму или разделить участь бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам эксперта, Зеленский продолжит давление на бывшего главу ведомства.

Россия
Украина
Михаил Федоров
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