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18 июля 2026 в 21:42

Россия взяла четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Ташкенте

В Ташкенте российские школьники выиграли четыре золота по химии

Фото: edu.gov.ru
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Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Один из учеников стал абсолютным победителем.

Международная химическая олимпиада завершилась в Ташкенте (Республика Узбекистан). В ней участвовали более 360 учащихся из 93 стран. Российские школьники завоевали четыре золотые медали. Один из участников сборной России — Арсений Гасаненко (Москва) — стал абсолютным победителем, — говорится в сообщении.

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года. В ней принимают участие школьники не старше 20 лет из более чем 90 стран мира. В 2025 году на 57-й Международной олимпиаде также четверо школьников выиграли четыре золота в Дубае.

Ранее Министерство просвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и конкурсов на 2026/27 учебный год, включив в него состязания по беспилотным летательным аппаратам и поэзии. Также оно представило мероприятия, направленные на развитие способностей учащихся в сферах науки, искусства, спорта и инженерно-технического творчества.

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