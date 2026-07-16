Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 16:19

В перечень школьных олимпиад включат конкурсы по беспилотникам и поэзии

Минпросвещения предложило перечень олимпиад на 2026 и 2027 учебный год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство просвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и конкурсов на 2026/2027 учебный год, включив в него состязания по беспилотным летательным аппаратам и поэзии, о чем говорится на странице проекта ведомства на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ охватывает мероприятия, направленные на развитие способностей учащихся в сферах науки, искусства, спорта и инженерно-технического творчества.

В перечень включены мероприятия по направлениям «Искусство и культура», «Наука и образование», «Физическая культура и спорт», а также «Иное». Школьники и студенты смогут проявить себя в таких профилях, как физика, математика, экология, история России, биология, археология, IT-технологии, география, робототехника и дизайн. Также в список вошли специфические направления, включая политические науки и гостеприимство.

В частности, в документ включены 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, международный детский балетный конкурс «Белый лебедь» и онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» для учеников 1–11 классов. Кроме того, учащиеся смогут принять участие в смотре по профессиональным стандартам «Финансы поколения Z».

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности Александр Лунев заявил, что в эпоху нейросетей наиболее важным качеством для молодежи становится критическое мышление. Эксперт подчеркнул необходимость развивать цифровую грамотность с ранних лет, чтобы молодые люди умели самостоятельно проверять факты и не принимали ответы искусственного интеллекта за абсолютную истину.

Россия
Общество
школы
образование
олимпиады
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симбирская епархия выступила против стриптиз-клуба в пристройке к храму
Толпа заставила бежать из больницы зараженных Эболой
Стало известно, когда выйдут неизданные песни Дэвида Боуи
Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней
Счет для наемника и «обезглавленные» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 июля
Психолог раскрыл сценарий, из-за которого девушки выходят за осужденных
В МИД России отреагировали на визит президента Сербии в Киев
Дом без усталости: как создать интерьер, который не надоедает
Российскую банкиршу уличили в краже 69 млн у участников СВО
Названа причина отказа Клименко от поста министра обороны Украины
Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины
Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне
Россиянку заставили платить 2 млн рублей за авто, которое она не покупала
Гастроэнтеролог объяснила феномен условного вкусового отвращения
Турэксперт дала совет россиянам на фоне слухов о введении виз в Черногорию
Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте
Нутрициолог перечислила, какие продукты опасно есть в жару
Фильм о Куклачеве спродюсирует другой знаменитый дрессировщик
СК взял на контроль дело о травле девочки в российской школе
В Госдуме высказались об удалении приложений VK и МАКС из Google Play
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.