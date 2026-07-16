В перечень школьных олимпиад включат конкурсы по беспилотникам и поэзии Минпросвещения предложило перечень олимпиад на 2026 и 2027 учебный год

Министерство просвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и конкурсов на 2026/2027 учебный год, включив в него состязания по беспилотным летательным аппаратам и поэзии, о чем говорится на странице проекта ведомства на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ охватывает мероприятия, направленные на развитие способностей учащихся в сферах науки, искусства, спорта и инженерно-технического творчества.

В перечень включены мероприятия по направлениям «Искусство и культура», «Наука и образование», «Физическая культура и спорт», а также «Иное». Школьники и студенты смогут проявить себя в таких профилях, как физика, математика, экология, история России, биология, археология, IT-технологии, география, робототехника и дизайн. Также в список вошли специфические направления, включая политические науки и гостеприимство.

В частности, в документ включены 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, международный детский балетный конкурс «Белый лебедь» и онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» для учеников 1–11 классов. Кроме того, учащиеся смогут принять участие в смотре по профессиональным стандартам «Финансы поколения Z».

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