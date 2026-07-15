IT-эксперт назвал навыки, востребованные для молодежи

Критическое мышление является наиболее востребованным навыком для молодежи, рассказал «Москве 24» руководитель группы обучения информационной безопасности Александр Лунев. Он отметил, что развивать этот навык нужно с раннего возраста.

Когда ответы на многие вопросы можно получить за несколько секунд с помощью нейросетей, особенно важно сохранять способность самостоятельно анализировать информацию: проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину, — рассказал Лунев.

IT-эксперт подчеркнул, что цифровая грамотность также становится востребованным навыком. По его словам, сейчас это умение означает осведомленность о вариантах использования искусственного интеллекта.

Ранее экономист Борис Илюхин рассказал, что российское образование стало направлено на развитие критического мышления. Он отметил, что раньше этот навык был характерен для системы высшего образования, однако теперь внедряется и в школы.