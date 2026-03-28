28 марта 2026 в 12:19

В России утвердили концепцию развития первой помощи

Правительство РФ утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. Отмечается, что документ нацелен на обучение граждан навыкам оказания такой помощи.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции развития первой помощи до 2036 года. Ее целью является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей, — сообщили в пресс-службе.

В кабмине уточнили, что первый этап реализации концепции начнется с 1 июня 2026 года и продлится до конца 2027 года. Второй этап запланирован на 2028–2030 годы, а третий — на 2031–2036 годы.

Одним из ключевых направлений концепции станет образовательная деятельность. В рамках этого направления планируется разработать и утвердить рекомендации к образовательным программам по оказанию первой помощи, а также развивать инфраструктуру организаций, обучающих этим навыкам, и обеспечить доступность такого обучения для граждан.

Ранее сообщалось, что россияне в первую очередь ожидают от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Такие выводы сделаны на основе социологических исследований.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
