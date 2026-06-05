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05 июня 2026 в 13:06

В ГД высказались о решении Венгрии снять вето на выделение средств Украине

Чепа: РФ отреагирует на решение Венгрии снять вето на выделение средств Украине

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия обязательно отреагирует на решение Венгрии снять последнее двухлетнее вето с механизма выделения финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира в размере €6,6 млрд (563,6 млрд рублей), заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва внимательно отслеживает все шаги иностранных партнеров, которые могут повлиять на геополитический баланс.

Каждый шаг в политике имеет большое значение. И, конечно, мы отреагируем на любое решение, которое направлено не в интересах нашей страны, в том числе на снятие Венгрией вето на выделение средств Украине. Мы должны реагировать на все. Как конкретно мы ответим на данный шаг Будапешта — это будет обсуждаться, — высказался Чепа.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в Евросоюз после достижения соглашения на уровне постпредов. По его словам, Киев внес определенные изменения в свое законодательство.

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