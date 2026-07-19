Президентом Венгрии может стать шахматистка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен предложить всемирно известной шахматистке Юдит Полгар занять пост президента страны. По словам главы правительства, для него стало бы большой честью, если бы Полгар согласилась.

Заявление прозвучало после того, как президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности. До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Согласно принятому решению, выборы должны пройти в течение 30 дней.

Юдит Полгар является международным гроссмейстером и считается сильнейшей шахматисткой в истории. На протяжении 26 лет она возглавляла мировой женский рейтинг и стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). За свою карьеру Полгар одержала победы над 11 чемпионами мира по шахматам, включая Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Магнуса Карлсена. Она также включена во Всемирный зал шахматной славы и награждена высшей государственной наградой Венгрии — орденом Святого Иштвана.

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