Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 23:51

Президентом Венгрии может стать шахматистка

Премьер Венгрии Мадьяр предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

Фото: Chen Hao/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен предложить всемирно известной шахматистке Юдит Полгар занять пост президента страны. По словам главы правительства, для него стало бы большой честью, если бы Полгар согласилась.

Заявление прозвучало после того, как президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности. До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Согласно принятому решению, выборы должны пройти в течение 30 дней.

Юдит Полгар является международным гроссмейстером и считается сильнейшей шахматисткой в истории. На протяжении 26 лет она возглавляла мировой женский рейтинг и стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). За свою карьеру Полгар одержала победы над 11 чемпионами мира по шахматам, включая Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Магнуса Карлсена. Она также включена во Всемирный зал шахматной славы и награждена высшей государственной наградой Венгрии — орденом Святого Иштвана.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил: президент Украины Владимир Зеленский отстранил Михаила Федорова от должности министра обороны страны из-за страха потерять власть. По его словам, утрата должности может обернуться для главы государства плачевным итогом.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У боевиков в Африке нашли технику ВСУ
Минобороны РФ раскрыло данные о сбитых за неделю украинских БПЛА
Россия предложила площадку для арабо-иранского диалога
Названы регионы России с самым активным ростом ипотеки
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха
Участникам СВО могут изменить правила расчета служебного стажа
В России хотят ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей
Аргентина установила новый антирекорд в финале ЧМ
В Иордании нашли неопознанные останки
Вашингтон усиливает авиацию на Ближнем Востоке новыми самолетами
Аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск воздушных судов
Около 10 человек отравились парами хлора в спорткомплексе
Президентом Венгрии может стать шахматистка
На полотне финала ЧМ по футболу написали слова на русском языке
«Флаговтыкатели» ВСУ попали в плен при попытке снять видео в Константиновке
Германия изменила тон в вопросах диалога с Россией
Один порыв ветра превратил прогулку детей и взрослых по Ладоге в ЧП
Водителей предупредили о перекрытии Крымского моста
В МИД РФ заявили об угрозе кровопролития после атаки на АЭС в Иране
Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.