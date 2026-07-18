Президент Венгрии подписал закон против самого себя

Президент Венгрии подписал закон против самого себя Президент Венгрии Шуйок подписал поправку о прекращении своих полномочий

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к Основному закону, которая предусматривает прекращение его полномочий, передает венгерское национальное телевидение. При этом глава государства заявил, что считает документ антиконституционным и антидемократическим.

Несмотря на несогласие с содержанием поправки, Шуйок решил подписать ее, руководствуясь уважением к институту президентства и Основному закону страны. Он также заявил, что, по его мнению, фундаментальные принципы верховенства права, демократии и разделения властей были принесены в жертву политическим интересам.

Поправка была одобрена парламентом по инициативе правительства Петера Мадьяра. Согласно документу, после вступления изменений в силу полномочия действующего президента прекращаются, а новый глава государства должен быть избран парламентом в течение 30 дней.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил: президент Украины Владимир Зеленский отстранил Михаила Федорова от должности министра обороны страны из-за страха потерять власть. По его словам, утрата должности может обернуться для главы государства плачевным итогом.