Президент Венгрии пошел против правительства и отказался от отставки

Президент Венгрии пошел против правительства и отказался от отставки Президент Венгрии отклонил принятую парламентом поправку о своем отстранении

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался подписывать 17-ю поправку к конституции страны, которая была предложена правительством и принята парламентом, сообщила пресс-служба дворца Шандора. Документ предусматривает возможность его отстранения от должности.

Глава государства считает, что поправка противоречит принципам верховенства закона, демократии и разделения властей. В заявлении отмечается, что ситуация, при которой действующего президента предлагают отстранить по политическим мотивам, является беспрецедентной для Европы.

При этом Шуйок пока не раскрыл, каким образом намерен действовать дальше. Согласно законодательству Венгрии, президент может вернуть законопроект в парламент со своими замечаниями для повторного рассмотрения. Кроме того, он вправе обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить документ на соответствие основному закону.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил лишить Шуйока пожизненных льгот и выходного пособия. Глава правительства анонсировал поправки к конституции, которые запретят такие привилегии главам государства, не отработавшим полный срок.