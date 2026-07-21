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21 июля 2026 в 08:56

В Минздраве назвали вакцину, продлевающую жизнь

Гериатр Ткачева: вакцина против гриппа может продлить жизнь пожилым людям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прививки от пневмококка и гриппа не только снижают риск инфекционных заболеваний у пожилых, но и продлевают им жизнь, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. По ее словам, любая инфекция вызывает мощное воспаление, которое ускоряет старение, а вакцинация этот процесс замедляет, передает РИА Новости.

Вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс — это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения, — сказала Ткачева.

Врач обратила внимание, что раньше о прививках в таком ключе не задумывались, но теперь их рассматривают как геропротекцию. Она подчеркнула, что для пожилых людей грипп и пневмококк — основные угрозы, которые можно предотвратить именно вакцинацией.

Ранее врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил, что скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

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