Названы главные налоговые риски для бизнеса во втором полугодии 2026 года Консультант Крылов: ужесточение взысканий несет в себе риски для бизнеса

Ужесточение подхода к взысканию доначислений может создать дополнительные риски для бизнеса во втором полугодии 2026 года, заявил NEWS.ru эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. По его словам, такой подход чреват банкротствами.

Главным налоговым риском для бизнеса во втором полугодии 2026 года может стать расширение работы с компаниями, связанными с площадками бумажного НДС. Еще одна угроза — жесткий подход к взысканию. Сейчас мы все чаще сталкиваемся с иной позицией: если налоговый орган предъявил претензии на 100 млн рублей, он стремится взыскать всю сумму, не рассматривая возможность ее корректировки. Это может привести к банкротствам и субсидиарной ответственности владельцев и руководителей, — пояснил Крылов.

Он добавил, что после апрельских арестов ФНС по запросу Генпрокуратуры удалила из системы декларации более 4,7 тыс. юридических лиц. Затем, по словам эксперта, их контрагенты получили письма с просьбой уточнить налоговые обязательства.

Сам по себе прецедент массовой рассылки писем и удаления налоговых деклараций из информационной системы представляется мне достаточно опасным. Налоговым органам предстоит проверить более 12 тыс. предполагаемых выгодоприобретателей. Часть компаний может попасть под выездные проверки или в Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей. Нельзя исключать, что в отношении некоторых организаций будут возбуждены уголовные дела, если размер предполагаемого ущерба достигнет пороговых значений, — заключил Крылов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев призвал снизить налог на прибыль для компаний, нанимающих новых сотрудников. По его мнению, это поможет работодателям не сокращать расходы на персонал в сложной экономической ситуации.