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15 июля 2026 в 08:05

В Госдуме нашли способ снизить налог на прибыль для части компаний

Депутат Камнев призвал снижать налог на прибыль за найм новых сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат фракции КПРФ в Госдуме Георгий Камнев предложил снижать налог на прибыль для компаний, нанимающих новых работников. По его словам, этот шаг позволит работодателям не экономить на персонале в непростых экономических условиях.

Экономика сейчас переживает очень непростые времена, когда предприятия чаще сокращают людей, чем нанимают. Потому что логистика, сырье, вода, свет, газ дорожают, налоги растут, и концы с концами не сводятся. Либо работают в ноль, либо при минимальной маржинальности. А экономят на персонале. Лучше стимулировать компании расширять штат, чем искать средства на пособия. Например, вернуться к ставке по налогу на прибыль в 20% с нынешних 25%. И поставить условием предоставления такой льготы факт найма в год определенного количества новых сотрудников, с адекватной рынку зарплатой и сохранением численности персонала на достигнутом уровне в течение конкретного срока, — высказался Камнев.

Он подчеркнул, что налоговую льготу можно связать с наличием детей до 14 лет у новых сотрудников. По словам депутата, в настоящее время работодателям не всегда выгодно нанимать родителей, особенно тех, у кого есть маленькие дети. Однако, добавил парламентарий, такая мера может существенно стимулировать увеличение численности штата.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести поправки в налоговое законодательство, которые сохранят для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог доходов в 20 млн рублей. После его превышения компании будут обязаны платить НДС.

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