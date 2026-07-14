Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС Путин поручил кабмину и Госдуме заморозить порог доходов для уплаты НДС

Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговое законодательство поправки, сохраняющие для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог доходов в 20 млн рублей, после превышения которого возникает обязанность платить НДС. Соответствующее поручение дано по итогам ПМЭФ. Правительству совместно с Государственной Думой предстоит обеспечить принятие необходимых изменений в законодательство о налогах и сборах в срок до 1 августа.

Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих сохранение на определенный срок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн. рублей, после достижения которого они утрачивают право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, — говорится в документе.

Ранее предполагалось поэтапное снижение этого порога: с 2027 года он должен был составить 15 млн рублей, а затем сократиться до 10 млн. Однако на Петербургском международном экономическом форуме Путин предложил зафиксировать порог на как можно более длительный срок.

До этого президент России поручил до августа принять меры по сокращению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее поручение было включено в перечень решений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 марта.