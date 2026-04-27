27 апреля 2026 в 11:26

Путин поручил избавить учителей и медиков от бумажной волокиты

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил до августа принять меры по сокращению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее положение включено в перечень поручений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 марта.

Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование <…>, — сказано в поручении.

В документе указано, что для достижения этой цели необходимо, в частности, включить соответствующие мероприятия в отраслевые программы повышения производительности труда. Эти программы формируются в рамках профильного федерального проекта, который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова предложили создать в регионах России службы психологического сопровождения для учителей. Авторами инициативы выступили Ксения Горячева, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.

