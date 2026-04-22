22 апреля 2026 в 19:46

В Госдуме предложили создать психологическую поддержку для учителей

Ксения Горячева
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в регионах России службы психологического сопровождения для учителей, сообщается в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Авторами инициативы выступили Ксения Горячева, Анна Скрозникова и Антон Ткачев, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что службы должны обеспечивать конфиденциальность и отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога. Также предлагается проводить программы профилактики профессионального выгорания и семинары по конфликтной компетентности.

Указанную модель депутаты предлагают апробировать в пилотном формате в ряде регионов. Параллельно предлагается пересмотреть подготовку педагогов в вузах, включив в программы модули по работе с цифровым поколением и профилактике выгорания.

В обращении подчеркивается, что в системе образования отсутствует механизм психологической поддержки самих учителей. Школьный психолог работает только с учениками, а программы повышения квалификации не включают модули по профилактике выгорания.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы.

Общество
Россия
учителя
Новые люди
