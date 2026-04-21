В Госдуме нашли способ упростить пересдачу ЕГЭ «Новые люди» предложили разрешить пересдачу ЕГЭ по двум и более предметам

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам, сообщает ТАСС. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы, требующие баллов по нескольким дисциплинам.

Пересдача уже показала свою эффективность и востребованность. В 2024 году ей воспользовались более 105 тыс. человек, около 73% из них улучшили результаты. В 2025 году ЕГЭ повторно сдавали уже более 135 тыс. выпускников, свыше 77% повысили свой балл.

Депутаты уверены, что новая норма уменьшит стресс у выпускников и даст им возможность лучше продемонстрировать свои знания, исключив влияние волнения и усталости. Внесение законопроекта позволит официально закрепить эту норму в федеральном законе, а не в подзаконных актах и потребует от ответственных органов изменить порядок проведения экзаменов.

