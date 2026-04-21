Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 13:45

В Госдуме нашли способ упростить пересдачу ЕГЭ

«Новые люди» предложили разрешить пересдачу ЕГЭ по двум и более предметам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам, сообщает ТАСС. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы, требующие баллов по нескольким дисциплинам.

Пересдача уже показала свою эффективность и востребованность. В 2024 году ей воспользовались более 105 тыс. человек, около 73% из них улучшили результаты. В 2025 году ЕГЭ повторно сдавали уже более 135 тыс. выпускников, свыше 77% повысили свой балл.

Депутаты уверены, что новая норма уменьшит стресс у выпускников и даст им возможность лучше продемонстрировать свои знания, исключив влияние волнения и усталости. Внесение законопроекта позволит официально закрепить эту норму в федеральном законе, а не в подзаконных актах и потребует от ответственных органов изменить порядок проведения экзаменов.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что возвращение школьных дежурств поможет развить у учеников ответственность и самостоятельность. По его мнению, участие в благоустройстве школьных пространств учит бережно относиться к имуществу.

Власть
Госдума
ЕГЭ
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.