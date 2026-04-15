В Госдуме объяснили пользу возвращения дежурств и уборок в школы Депутат Толмачев: возвращение дежурств в школы приучит детей к ответственности

Возвращение практики дежурств в школы поспособствует развитию ответственности у учащихся, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от «Единой России» Александр Толмачев. Кроме того, по его словам, это инициатива позволит воспитать в детях самостоятельность.

В 90-е годы некоторые школьники фактически брали на себя, говоря современным языком, задачи по клинингу. Сегодня такое, разумеется, недопустимо — ни о какой эксплуатации труда детей в таком аспекте речь идти не может. С другой стороны, привлечение учеников к такой деятельности полезно в качестве элемента воспитания гражданина и социально ответственной личности и самостоятельности. Вместе своими руками сделать что-то для общего пространства, украсить его, чтобы любоваться с ровесниками на протяжении всего учебного года, — почему бы и нет, — поделился Толмачев.

Он подчеркнул, что дежурства по классу учат бережно и уважительно относиться к школьному имуществу. При этом, по словам депутата, важно, чтобы общественно полезная деятельность оставалась элементом школьной жизни, направленным на развитие учащихся, а не превращалась в хозяйственные обязанности или эксплуатацию детей.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила вернуть в школы практику общественно полезного труда. По ее словам, речь идет об уборке кабинетов, уходе за пришкольной территорией и дежурстве.