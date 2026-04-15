15 апреля 2026 в 16:12

В Госдуме объяснили пользу возвращения дежурств и уборок в школы

Депутат Толмачев: возвращение дежурств в школы приучит детей к ответственности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Возвращение практики дежурств в школы поспособствует развитию ответственности у учащихся, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от «Единой России» Александр Толмачев. Кроме того, по его словам, это инициатива позволит воспитать в детях самостоятельность.

В 90-е годы некоторые школьники фактически брали на себя, говоря современным языком, задачи по клинингу. Сегодня такое, разумеется, недопустимо — ни о какой эксплуатации труда детей в таком аспекте речь идти не может. С другой стороны, привлечение учеников к такой деятельности полезно в качестве элемента воспитания гражданина и социально ответственной личности и самостоятельности. Вместе своими руками сделать что-то для общего пространства, украсить его, чтобы любоваться с ровесниками на протяжении всего учебного года, — почему бы и нет, — поделился Толмачев.

Он подчеркнул, что дежурства по классу учат бережно и уважительно относиться к школьному имуществу. При этом, по словам депутата, важно, чтобы общественно полезная деятельность оставалась элементом школьной жизни, направленным на развитие учащихся, а не превращалась в хозяйственные обязанности или эксплуатацию детей.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила вернуть в школы практику общественно полезного труда. По ее словам, речь идет об уборке кабинетов, уходе за пришкольной территорией и дежурстве.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия не даст свалить всю вину за войну на один Иран
В России предложили жестко наказывать авиакомпании за овербукинг
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

