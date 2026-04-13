13 апреля 2026 в 09:37

В российские школы предложили вернуть практику общественно-полезного труда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В российские школы нужно вернуть практику общественно-полезного труда, заявила ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.

Предлагается вернуть в школу общественно-полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем, — сказала Павлова.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что необходимо учитывать советский опыт воспитания детей при обсуждении идеи возрождения детских общественных организаций. Речь идет о возможном возвращении элементов системы октябрят и комсомола с учетом прежних ошибок.

До этого заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» начнут преподавать пятиклассникам с января 2027 года. Учащиеся 6–7-х классов приступят к изучению этой дисциплины с 1 сентября 2027 года.

Ранее психолог Елизавета Разгуляева заявила, что мотивацию у детей и их отношение к ошибкам можно улучшить с помощью демонстрации старых школьных тетрадей. По ее словам, такой прием помогает ребенку увидеть собственный прогресс и перестать бояться ошибок.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
