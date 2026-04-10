Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 15:45

«Взять все хорошее»: в Госдуме захотели вернуть дух пионерии

Останина поддержала идею возрождения детских советских организаций

Нина Останина
Подписывайтесь на нас в MAX

Необходимо учитывать советский опыт воспитания детей при обсуждении идеи возрождения детских общественных организаций, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Речь идет о возможном возвращении элементов системы октябрят и комсомола с учетом прежних ошибок.

Каждую весну, когда прилетали птицы, мы делали скворечники, наши родители тоже выходили и тоже соревновались. Что здесь плохого? Что касается комсомола, тоже избежать формализма, очень много было уже в последние годы существования общественной организации, очень много формализма, конечно, поэтому учесть ошибки, но при этом взять все хорошее, мне кажется, в этом сегодня наша задача, — сказала Останина.

Депутат напомнила, что систему выстроила Надежда Крупская, чью роль незаслуженно забыли. По мнению парламентария, ключевыми элементами модели были вовлечение детей в общественную жизнь, развитие ответственности, коллективизма и чувства товарищества. По ее словам, эти принципы могут способствовать формированию социальной активности у подростков.

Только в общественной организации ребенок может почувствовать себя равным. Понимаете, в школе интеллектуальные способности у детей разные, иногда кто-то чувствует, что вот он не тянет, начинает комплексовать, а может, он здесь тогда будет первым, — заключила парламентарий.

Ранее Останина заявила, что порядка 30% тяжких и особо тяжких преступлений приходится на подростков-мигрантов. По ее словам, среди них — подростки, которые незаконно пересекли границу РФ, или приехавшие с родителями несовершеннолетние.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.