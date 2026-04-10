«Взять все хорошее»: в Госдуме захотели вернуть дух пионерии

Необходимо учитывать советский опыт воспитания детей при обсуждении идеи возрождения детских общественных организаций, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Речь идет о возможном возвращении элементов системы октябрят и комсомола с учетом прежних ошибок.

Каждую весну, когда прилетали птицы, мы делали скворечники, наши родители тоже выходили и тоже соревновались. Что здесь плохого? Что касается комсомола, тоже избежать формализма, очень много было уже в последние годы существования общественной организации, очень много формализма, конечно, поэтому учесть ошибки, но при этом взять все хорошее, мне кажется, в этом сегодня наша задача, — сказала Останина.

Депутат напомнила, что систему выстроила Надежда Крупская, чью роль незаслуженно забыли. По мнению парламентария, ключевыми элементами модели были вовлечение детей в общественную жизнь, развитие ответственности, коллективизма и чувства товарищества. По ее словам, эти принципы могут способствовать формированию социальной активности у подростков.

Только в общественной организации ребенок может почувствовать себя равным. Понимаете, в школе интеллектуальные способности у детей разные, иногда кто-то чувствует, что вот он не тянет, начинает комплексовать, а может, он здесь тогда будет первым, — заключила парламентарий.

Ранее Останина заявила, что порядка 30% тяжких и особо тяжких преступлений приходится на подростков-мигрантов. По ее словам, среди них — подростки, которые незаконно пересекли границу РФ, или приехавшие с родителями несовершеннолетние.