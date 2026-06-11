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11 июня 2026 в 18:38

МВД раскрыло последствия ДТП с двумя легковушками под Ярославлем

Пять человек пострадали в ДТП с двумя авто на трассе М-8 под Ярославлем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Два легковых автомобиля столкнулись в Даниловском районе Ярославской области на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», сообщила пресс-служба УМВД России по региону в беседе с ТАСС. В результате аварии, по предварительным данным ведомства, пострадали пять человек.

Все они в настоящий момент доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, проинформировали в полиции. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия пока устанавливаются.

Ранее 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Были госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, в Саратове два человека получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса. Установлено, что транспортное средство протаранило дерево. Пострадавшие — две девушки в возрасте 19 и 22 лет, они госпитализированы.

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