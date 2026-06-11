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11 июня 2026 в 19:22

«Сведение счетов»: Захарова назвала неочевидный инструмент давления в мире

Захарова: искусство стало орудием сведения счетов и сегрегации людей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Искусство и культура в нынешней сложной международной обстановке все чаще используются не для сближения, а как инструмент политического давления, сведения светов и даже ведения гибридных войн, сообщила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова на официальном открытии международного фестиваля «Традиции и современность». По словам дипломата, все же они должны быть мостом, объединяющим людей во всем мире.

Искусство является, как вы говорите, объединяющим началом для людей и должно быть таковым. Мы просто видим, как сейчас на фоне общего глобального осложнения обстановки еще и культура с искусством становятся орудием, так сказать, сведения счетов или сегрегации людей или способом ведения, так сказать, гибридных войн. Вот о чем сейчас надо говорить, — сказала дипломат.

Ранее Захарова строками из стихотворения поэта Александра Пушкина отреагировала на просьбу послов Британии, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Она напомнила, что еще несколько лет назад дипломаты отказались встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Власть
гибридные войны
Мария Захарова
МИД РФ
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
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