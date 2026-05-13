В МИД раскрыли, как Запад подружил Россию со странами исламского мира

Запад ускорил сближение России со странами исламского мира, заявил заместитель директора департамента МИД РФ по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями Кирилл Сапоженков на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». По его словам, этому поспособствовала гибридная война, которую ведут в НАТО и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к углублению дружественных связей с партнерами. В обращении к участникам форума он подчеркнул, что страна ценит вклад мусульман в развитие отечественной науки и культуры. В своем обращении лидер страны акцентировал внимание на уникальном опыте межнационального согласия, который бережно сохраняется в Республике Татарстан. Он отметил символичность проведения форума в Казани, которая в текущем году была признана Организацией исламского сотрудничества культурной столицей исламского мира.