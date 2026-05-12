12 мая 2026 в 16:35

Путин заявил о стремлении России к дружбе с исламскими странами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Москва стремится к углублению дружественных связей с партнерами, заявил президент России Владимир Путин. В обращении к участникам форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» он подчеркнул, что страна ценит вклад мусульман в развитие отечественной науки и культуры, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами. Уверен, что проводимый форум будет результативным и откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей наших стран и народов, — добавил президент.

В своем обращении лидер страны акцентировал внимание на уникальном опыте межнационального согласия, который бережно сохраняется в Республике Татарстан. Он отметил символичность проведения форума в Казани, которая в текущем году была признана Организацией исламского сотрудничества культурной столицей исламского мира.

Ранее Путин поздравил с Днем спасения и освобождения всех российских евреев. Он подчеркнул особое нравственное значение этого праздника, отмечаемого в честь победы над нацизмом. По словам президента, эта дата занимает важное место в религиозном календаре и сердцах миллионов людей.

Власть
Владимир Путин
ислам
Татарстан
