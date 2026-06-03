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03 июня 2026 в 20:48

За день над регионами России сбили 82 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО сбили 82 БПЛА Украины над регионами РФ за прошедшие сутки, сообщило Минобороны в мессенджере МАКС. Беспилотники засекли в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областях, а также над Крымом и над акваторией Черного моря.

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 754 беспилотника самолетного типа. Там уточнили, что были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школу в Мелитополе, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания. По его словам, 30 сотрудников школы были эвакуированы, пострадавших нет.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что два сотрудника расчета 30-й ПСЧ ГУ МЧС России по региону погибли при атаке БПЛА ВСУ на важные инфраструктурные объекты региона. По его словам, 31 беспилотник был ликвидирован силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны России и ВКС России.

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