Раскрыты детали отражения массированного налета дронов ВСУ на регионы РФ Минобороны России: силы ПВО сбили более 750 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 754 беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

С момента начала специальной военной операции, по данным министерства, общие потери украинской авиации составили 671 самолет и 284 вертолета. Кроме того, уничтожено 155 457 дронов, 661 зенитно-ракетный комплекс, а также 29 593 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей.

Кроме того, российские военные нанесли удар по предприятию компании Fire Point в Днепропетровской области. Она выпускает запчасти для дальнобойных ударных беспилотников.