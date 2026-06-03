Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара после атаки БПЛА Два сотрудника МЧС погибли под Смоленском при тушении пожара после атаки БПЛА

Два сотрудника расчета 30-й ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области погибли при атаке БПЛА ВСУ на важные инфраструктурные объекты региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, 31 беспилотник ликвидирован силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны России и ВКС России.

В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30-й ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, — сказано в сообщении.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга сотрудников. По его словам, родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали.