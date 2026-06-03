ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 08:44

Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара после атаки БПЛА

Два сотрудника МЧС погибли под Смоленском при тушении пожара после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два сотрудника расчета 30-й ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области погибли при атаке БПЛА ВСУ на важные инфраструктурные объекты региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, 31 беспилотник ликвидирован силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны России и ВКС России.

В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30-й ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, — сказано в сообщении.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга сотрудников. По его словам, родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали.

Регионы
Смоленская область
атаки ВСУ
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами описала атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.