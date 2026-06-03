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03 июня 2026 в 19:55

Бывший футболист сборной России въехал в скорую в Москве

ТАСС: футболист Кудряшов попал в ДТП с участием скорой помощи в Москве

Федор Кудряшов Федор Кудряшов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По данным агентства, спортсмена госпитализировали.

В публикации говорится, что мотоцикл, за рулем которого находился Кудряшов, столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате происшествия спортсмен получил травму левого предплечья, отметили в агентстве. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кудряшову 39 лет. За свою карьеру он выступал за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Факел», «Сочи» и ряд других клубов, а также играл в Турции. В составе сборной России провел 48 матчей, забил один гол и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. С 2025 года защитник представляет клуб медиалиги 2Drots.

Ранее мексиканский рестлер Тони Сирио, известный под псевдонимом The Master of Time (Повелитель времени), погиб в результате дорожной аварии по пути на выступление. ДТП произошло 29 мая в Мехико. В тот день 29-летний спортсмен направлялся на шоу, где должен был принять участие в центральном поединке вечера.

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