Известный рестлер The Master of Time попал в смертельное ДТП в Мексике Daily Star: рестлер Тони Сирио погиб в аварии по дороге на шоу в Мексике

Мексиканский рестлер Тони Сирио, известный под псевдонимом The Master of Time («Повелитель времени»), погиб в результате дорожной аварии по пути на выступление, сообщает Daily Star. ДТП произошло 29 мая в Мехико.

В тот день 29-летний спортсмен направлялся на шоу, где должен был принять участие в центральном поединке вечера. На одном из перекрестков его мотоцикл столкнулся с грузовиком, после чего отлетел в фургон. Полученные травмы оказались смертельными.

Как рассказал свидетель происшествия, незадолго до аварии у Сирио произошел конфликт с другим участником движения. По его версии, после этого мотоцикл рестлера подрезали, в результате чего он оказался под грузовиком. Вместе с тем в полиции заявили, что эти утверждения не соответствуют предварительной картине ДТП.

Ранее годовалая и четырехлетняя девочки погибли в жестком ДТП на трассе А-114 под Тихвином. Авария произошла при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault. Жертвами происшествия также стали 32-летний мужчина и 27-летняя женщина.