В Минобороны рассказали о развитии военного сотрудничества с Белоруссией

В Минобороны рассказали о развитии военного сотрудничества с Белоруссией Белоусов: Россия развивает военно-техническое сотрудничество с Белоруссией

Россия и Белоруссия развивают военное и военно-техническое сотрудничество на фоне непрерывной враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС.

Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств, — сказал Белоусов.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и систем «Орешник» в Белоруссии заметно усилило эффект сдерживания Запада. В частности, решение, принятое лидерами обеих стран, привело к существенному изменению геополитического баланса в регионе.

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская также назвала размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии мерой оборонительного характера, а не инструментом агрессии. По ее словам, «ядерный зонтик» стал частью гарантий безопасности в рамках Союзного государства.