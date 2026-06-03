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03 июня 2026 в 23:49

ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь

Балицкий: ВСУ продолжают массированную атаку БПЛА на Мелитополь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Военные ВСУ продолжают массированную атаку на Мелитопольский округ Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Он подчеркнул, что российские силы ПВО отражают удары.

Противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки, — написал он.

Ранее глава республики ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР. По его словам, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.

До этого старший оператор батальона войск беспилотных систем с позывным Грин заявил, что один расчет БПЛА 98-й дивизии ВДВ за последний месяц сорвал четыре попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области. По его словам, до левого берега так никто и не добрался.

В то же время в Минобороны РФ сообщили: российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.

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