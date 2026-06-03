В Сети появились кадры ДТП с экс-футболистом сборной РФ Кудряшовым

В Сети появились последствия ДТП с экс-полузащитником сборной России Федором Кудряшовым, передает Telegram-канал «112». Сообщается, что у спортсмена травма левого предплечья.

Кудряшов попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем скорой помощи. Он сам был на мотоцикле. Бывшему футболисту потребовалась госпитализация.

Представитель спортсмена Елена Болотова сообщила, что Кудряшова готовят к операции после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Она отметила, что спортсмен был полностью экипирован.

До этого мексиканский рестлер Тони Сирио, известный под псевдонимом The Master of Time (Повелитель времени), погиб в результате дорожной аварии по пути на выступление. ДТП произошло 29 мая в Мехико. В тот день 29-летний спортсмен направлялся на шоу, где должен был принять участие в центральном поединке вечера.

В то же время годовалая и четырехлетняя девочки погибли в жестком ДТП на трассе А-114 под Тихвином. Авария произошла при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault. Жертвами происшествия также стали 32-летний мужчина и 27-летняя женщина.